https://ria.ru/20201103/vena-1582747077.html

Посольство РФ открыло "горячую линию" для россиян из-за нападения в Вене

Посольство РФ открыло "горячую линию" для россиян из-за нападения в Вене

Посольство России в Австрии открыло "горячую линию" для россиян на фоне нападения в Вене. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:38

2020-11-03T01:38

2020-11-03T01:38

теракт в вене

россия

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство России в Австрии открыло "горячую линию" для россиян на фоне нападения в Вене.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно. Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть не менее семи.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582746962.html

россия

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вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, россия, австрия, вена, в мире