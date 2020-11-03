https://ria.ru/20201103/vena-1582746962.html
СМИ: в Вене разыскивают еще трех скрывающихся преступников
СМИ: в Вене разыскивают еще трех скрывающихся преступников
Полиция Вены разыскивает еще троих скрывающихся преступников после стрельбы в центре Вены, сообщил телеканал OE24. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:37
2020-11-03T01:37
2020-11-03T02:39
теракт в вене
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582743697_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_8fefad1394bf839c6c0e17fcad98e2a3.jpg
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Вены разыскивает еще троих скрывающихся преступников после стрельбы в центре Вены, сообщил телеканал OE24.Ранее телеканал сообщил о задержании четырех преступников.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582746615.html
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582743697_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_f72dfd536d8a4c5f03f0bb7ce133f570.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире