https://ria.ru/20201103/vena-1582746962.html

СМИ: в Вене разыскивают еще трех скрывающихся преступников

СМИ: в Вене разыскивают еще трех скрывающихся преступников

Полиция Вены разыскивает еще троих скрывающихся преступников после стрельбы в центре Вены, сообщил телеканал OE24. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:37

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теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Вены разыскивает еще троих скрывающихся преступников после стрельбы в центре Вены, сообщил телеканал OE24.Ранее телеканал сообщил о задержании четырех преступников.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582746615.html

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире