https://ria.ru/20201103/vena-1582746810.html

Канцлер Австрии прокомментировал теракт в Вене

Канцлер Австрии прокомментировал теракт в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц в первом заявлении после начала атаки в Вене заявил, что полиция будет действовать решительно в отношении устроивших теракт. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:34

2020-11-03T01:34

2020-11-03T01:34

теракт в вене

себастьян курц

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в первом заявлении после начала атаки в Вене заявил, что полиция будет действовать решительно в отношении устроивших теракт.Он добавил, что вся страна мыслями с жертвами, ранеными и их близкими, и выразил соболезнования."Мы благодарим руководство Европейского союза и наших международных партнеров за их сочувствие и заявления о солидарности", - добавил он. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582745915.html

австрия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире