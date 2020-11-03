https://ria.ru/20201103/vena-1582746810.html
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в Вене
Канцлер Австрии прокомментировал теракт в Вене
Канцлер Австрии Себастьян Курц в первом заявлении после начала атаки в Вене заявил, что полиция будет действовать решительно в отношении устроивших теракт. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:34
2020-11-03T01:34
2020-11-03T01:34
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц в первом заявлении после начала атаки в Вене заявил, что полиция будет действовать решительно в отношении устроивших теракт.Он добавил, что вся страна мыслями с жертвами, ранеными и их близкими, и выразил соболезнования."Мы благодарим руководство Европейского союза и наших международных партнеров за их сочувствие и заявления о солидарности", - добавил он. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582745915.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире