https://ria.ru/20201103/vena-1582746615.html

В Вене проверяют, была ли у ликвидированного преступника взрывчатка

В Вене проверяют, была ли у ликвидированного преступника взрывчатка

Специалисты проверяют, была ли у ликвидированного преступника в Вене взрывчатка, сообщил бургомистр города Михаэль Людвиг. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:31

2020-11-03T01:31

2020-11-03T01:34

теракт в вене

мвд австрии

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Специалисты проверяют, была ли у ликвидированного преступника в Вене взрывчатка, сообщил бургомистр города Михаэль Людвиг.Ранее СМИ сообщали, что один нападавший погиб в Вене, у него сработало взрывное устройство. Однако МВД Австрии сообщило, что напавший был ликвидирован выстрелом, при нем было длинноствольное огнестрельное оружие. В ведомстве также заявили, что информацию о том, что у одного из нападавших есть пояс со взрывчаткой, министерство не может ни подтвердить, ни опровергнуть.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582746083.html

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире