https://ria.ru/20201103/vena-1582746374.html

Австрийские военные взяли на себя охрану столичных объектов

Австрийские военные взяли на себя охрану столичных объектов

Австрийские вооруженные силы после инцидента в Вене берут на себя охрану столичных объектов, сообщила газета Kurier со ссылкой на пресс-службу ведомства... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:28

2020-11-03T01:28

2020-11-03T01:28

теракт в вене

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582744710_0:268:3165:2048_1400x0_80_0_0_d1cfd257e0e43b9ae9c07bc22d83b3db.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские вооруженные силы после инцидента в Вене берут на себя охрану столичных объектов, сообщила газета Kurier со ссылкой на пресс-службу ведомства федерального канцлера."Федеральное правительство немедленно активизировало необходимые силы австрийских ВС", - заявили в ведомстве. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582746224.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире