https://ria.ru/20201103/vena-1582746374.html
Австрийские военные взяли на себя охрану столичных объектов
Австрийские военные взяли на себя охрану столичных объектов
Австрийские вооруженные силы после инцидента в Вене берут на себя охрану столичных объектов, сообщила газета Kurier со ссылкой на пресс-службу ведомства... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:28
2020-11-03T01:28
2020-11-03T01:28
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийские вооруженные силы после инцидента в Вене берут на себя охрану столичных объектов, сообщила газета Kurier со ссылкой на пресс-службу ведомства федерального канцлера."Федеральное правительство немедленно активизировало необходимые силы австрийских ВС", - заявили в ведомстве. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582746224.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире