https://ria.ru/20201103/vena-1582746224.html

Глава МВД Австрии заявил, что теракт в Вене "продолжается"

Глава МВД Австрии заявил, что теракт в Вене "продолжается"

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заяви, что террористическая атака в Вене продолжается, призывает горожан по-прежнему не покидать помещения. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:26

2020-11-03T01:26

2020-11-03T01:40

теракт в вене

мвд австрии

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заяви, что террористическая атака в Вене продолжается, призывает горожан по-прежнему не покидать помещения."Мы по-прежнему имеем дело с продолжающейся террористической атакой", - заявил он в эфире ORF.Он добавил, что власти по-прежнему призывают горожан не покидать помещений. "Мы, как и прежде, продолжаем бороться с предполагаемыми террористами. Мы исходим сейчас из того, что преступников несколько, они хорошо вооружены и опасны", - добавил он.Министр подчеркнул, что не может назвать детали операции по их поиску, но она продолжается.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Мэр Вены подтвердил, пострадали не менее 15 человек, семь из них серьезно. Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть семь.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582745915.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире