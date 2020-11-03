https://ria.ru/20201103/vena-1582746083.html

Мэр Вены подтвердил, что при стрельбе в столице пострадали 15 человек

Мэр Вены подтвердил, что при стрельбе в столице пострадали 15 человек

Мэр Вены Михаэль Людвиг после атаки в столице Австрии подтвердил сообщения о 15 госпитализированных, семь из них получили серьезные ранения. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:24

2020-11-03T01:24

2020-11-03T01:41

теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Мэр Вены Михаэль Людвиг после атаки в столице Австрии подтвердил сообщения о 15 госпитализированных, семь из них получили серьезные ранения."В целом 15 человек госпитализированы, семеро из них серьезно пострадали", - сказал Людвиг в эфире телерадиокомпании ORF, пожелав пострадавшим выздоровления.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным полиции, один человек погиб, несколько тяжело ранены, включая полицейского, нападавший нейтрализован. Четверо террористов задержаны на центральной площади Грабен недалеко от синагоги. Всего преступников может быть не менее семи.Глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о явной террористической атаке, но с официальной квалификацией ведомство не определилось - был ли это теракт или бойня. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал нападение в австрийской столице терактом.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582745915.html

вена

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире