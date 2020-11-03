https://ria.ru/20201103/vena-1582745915.html

Очевидцы рассказали о нападениях в центре Вены

Очевидцы рассказали о нападениях в центре Вены

Очевидцы рассказали о нападениях террористов в центре Вены. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:22

2020-11-03T01:22

2020-11-03T12:48

теракт в вене

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Очевидцы рассказали о нападениях террористов в центре Вены.Раввин Шломо Хофмейстер сообщил изданию Kurier, что один из преступников открыл стрельбу по людям, которые сидели на летних верандах ресторанов. Другой очевидец событий, который во время нападений находился в одном из кафе, сообщил телеканалу oe24.tv, что после стрельбы у посетителей началась паника, они начали прятаться. При этом некоторые из них забежали в жилой дом, где забаррикадировались.Один из жителей Вены, который в момент начала стрельбы находился в ресторане на главной городской площади, рассказал агентству APA, что, услышав выстрелы, посетители легли на пол, в заведении выключили свет и закрыли двери."Страхи гостей были сродни безумию", - добавил он.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным местных правоохранителей, стрельба в городе велась в шести разных местах.Позднее телеканал OE24 сообщил, что полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582744891.html

австрия

вена

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Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T01:22 true PT1M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире