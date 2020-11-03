https://ria.ru/20201103/vena-1582745737.html

Макрон прокомментировал стрельбу в Вене

Макрон прокомментировал стрельбу в Вене

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне новостей о стрельбе в Вене заявил, что после Франции нападению подверглась дружественная ей Австрия, и отметил, что... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:18

2020-11-03T01:18

2020-11-03T01:18

теракт в вене

эммануэль макрон

франция

австрия

вена

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне новостей о стрельбе в Вене заявил, что после Франции нападению подверглась дружественная ей Австрия, и отметил, что "враги должны знать, с кем имеют дело".Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, нападавших было несколько. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582745443.html

франция

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, эммануэль макрон, франция, австрия, вена, в мире