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В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене
В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене
Масштабы террора в Вене пока невозможно представить, заявил МИД Германии. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:14
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теракт в вене
мид германии
вена
в мире
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Масштабы террора в Вене пока невозможно представить, заявил МИД Германии.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Сообщается, что стрельба велась из автоматического оружия.По данным СМИ, один нападавший погиб, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vena-1582745012.html
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теракт в вене, мид германии, вена, в мире

В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене

01:14 03.11.2020 (обновлено: 01:17 03.11.2020)
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
Полицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Масштабы террора в Вене пока невозможно представить, заявил МИД Германии.

"Ужасающие, тревожные сообщения приходят к нам сегодня вечером из Вены. Даже если масштабы террора еще невозможно предвидеть, в эти тяжелые часы мы думаем о раненых и жертвах. Мы не должны поддаваться ненависти, которая должна разделить наши общества", - говорится в сообщении МИД в Twitter.

Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Сообщается, что стрельба велась из автоматического оружия.
По данным СМИ, один нападавший погиб, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Машины скорой помощи на месте нападения в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
01:09
СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
 
Теракт в ВенеМИД ГерманииВенаВ мире
 
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