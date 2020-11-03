В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене
01:14 03.11.2020 (обновлено: 01:17 03.11.2020)
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские проверяют машину на месте происшествия в Вене
© AP Photo / Ronald Zak
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Масштабы террора в Вене пока невозможно представить, заявил МИД Германии.
"Ужасающие, тревожные сообщения приходят к нам сегодня вечером из Вены. Даже если масштабы террора еще невозможно предвидеть, в эти тяжелые часы мы думаем о раненых и жертвах. Мы не должны поддаваться ненависти, которая должна разделить наши общества", - говорится в сообщении МИД в Twitter.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Сообщается, что стрельба велась из автоматического оружия.
По данным СМИ, один нападавший погиб, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
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