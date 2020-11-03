https://ria.ru/20201103/vena-1582745443.html

В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене

В МИД Германии прокомментировали стрельбу в Вене

Масштабы террора в Вене пока невозможно представить, заявил МИД Германии. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:14

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теракт в вене

мид германии

вена

в мире

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Масштабы террора в Вене пока невозможно представить, заявил МИД Германии.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Сообщается, что стрельба велась из автоматического оружия.По данным СМИ, один нападавший погиб, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582745012.html

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мид германии, вена, в мире