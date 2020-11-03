https://ria.ru/20201103/vena-1582745288.html
В небо над Веной подняли полицейский вертолет
В небо над Веной подняли полицейский вертолет
Полицейский вертолет поднят в небо над Веной, прохожих через громкоговорители просят покинуть улицу, сообщает газета Kurier с места событий. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:12
2020-11-03T01:12
2020-11-03T01:12
теракт в вене
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полицейский вертолет поднят в небо над Веной, прохожих через громкоговорители просят покинуть улицу, сообщает газета Kurier с места событий.На Мариахильфер штрассе полиция перегородила движение, по громкоговорителям звучит: "Покиньте улицу, ищите убежища в здания", - сообщает издание.Люди кричат друг другу о том, что надо покинуть улицу. Центр города почти полностью перекрыт. Автомобили, которые движутся в центр, перехватываются полицией, водителям сообщается о том, что "произошел теракт", - пишет газета. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582745012.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире