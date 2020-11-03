https://ria.ru/20201103/vena-1582745012.html

СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене

СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене

По меньшей мере 15 человек пострадали в результате серии нападений в Вене, семеро из получили серьезные ранения, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:09

2020-11-03T01:09

2020-11-03T01:09

теракт в вене

вена

в мире

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате серии нападений в Вене, семеро из получили серьезные ранения, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на данные медиков.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582744366.html

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире