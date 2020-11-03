https://ria.ru/20201103/vena-1582745012.html
СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
СМИ: не менее 15 человек пострадали при стрельбе в Вене
По меньшей мере 15 человек пострадали в результате серии нападений в Вене, семеро из получили серьезные ранения, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:09
2020-11-03T01:09
2020-11-03T01:09
теракт в вене
вена
в мире
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате серии нападений в Вене, семеро из получили серьезные ранения, сообщил австрийский телеканал ORF со ссылкой на данные медиков.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582744366.html
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире