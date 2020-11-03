https://ria.ru/20201103/vena-1582744891.html
Глава Евросовета осудил нападения в Вене
Глава Евросовета осудил нападения в Вене
Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападения в Вене и выразил поддержку Австрии. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:07
2020-11-03T01:07
2020-11-03T01:07
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападения в Вене и выразил поддержку Австрии.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, нападавших было несколько. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире