https://ria.ru/20201103/vena-1582744891.html

Глава Евросовета осудил нападения в Вене

Глава Евросовета осудил нападения в Вене

Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападения в Вене и выразил поддержку Австрии. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:07

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теракт в вене

австрия

вена

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель осудил нападения в Вене и выразил поддержку Австрии.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, нападавших было несколько. Сообщается об одном погибшем и нескольких пострадавших. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582744366.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире