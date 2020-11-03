https://ria.ru/20201103/vena-1582744567.html
МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
МВД Австрии пока не квалифицировало нападения в Вене как теракт
Министерство внутренних дел Австрии пока не определилось с официальной квалификацией нападений в Вене, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:05
2020-11-03T01:05
2020-11-03T01:05
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Министерство внутренних дел Австрии пока не определилось с официальной квалификацией нападений в Вене, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс.Ранее глава МВД Карл Нехаммер заявил, что речь идет о "явной" террористической атаке."На данный момент я могу подтвердить, что речь идет об особой ситуации, о квалификации которого - терроризм или бойня, - должно быть решено позже", - заявил Зёрёс в эфире ORF.Бойней (Amoklauf) в Германии обычно называют беспорядочную стрельбу в общественных местах с нетеррористическими мотивами. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире