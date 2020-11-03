https://ria.ru/20201103/vena-1582744366.html
МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене
Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:04
2020-11-03T01:04
2020-11-03T01:04
теракт в вене
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вена
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс."Есть шесть точно установленных мест преступления. Мы знаем об одном погибшем прохожем, несколько серьезно пострадали, в том числе один полицейских", - заявил он в эфире ORF.Он добавил, что напавших, как заявлял ранее министр Карл Нехаммер, было несколько, один был нейтрализован, он был вооружен длинноствольным оружием. "Мы знаем о других преступниках, которые, по всей видимости, в бегах. Сколько их, мы на данный момент не знаем", - добавил он.По его словам, о личностям преступников ничего не известно. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582744208.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире