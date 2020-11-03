https://ria.ru/20201103/vena-1582744366.html

МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене

МВД Австрии сообщило об одном убитом прохожем в Вене

Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:04

2020-11-03T01:04

2020-11-03T01:04

теракт в вене

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582744018_0:185:2983:1863_1400x0_80_0_0_59dec7867f63bf8b226a0844bd0b7672.jpg

БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс."Есть шесть точно установленных мест преступления. Мы знаем об одном погибшем прохожем, несколько серьезно пострадали, в том числе один полицейских", - заявил он в эфире ORF.Он добавил, что напавших, как заявлял ранее министр Карл Нехаммер, было несколько, один был нейтрализован, он был вооружен длинноствольным оружием. "Мы знаем о других преступниках, которые, по всей видимости, в бегах. Сколько их, мы на данный момент не знаем", - добавил он.По его словам, о личностям преступников ничего не известно. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582744208.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, австрия, вена, в мире