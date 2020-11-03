https://ria.ru/20201103/vena-1582744208.html
СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены
Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен, передает телеканал OE24. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:03
2020-11-03T01:03
2020-11-03T01:10
теракт в вене
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен, передает телеканал OE24.Телеканал в прямом эфире показывал кадры задержания. Террористы, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками.Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, у которой изначально велась стрельба.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582743893.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире