https://ria.ru/20201103/vena-1582744208.html

СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены

СМИ: полиция задержала четырех террористов в центре Вены

Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен, передает телеканал OE24. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T01:03

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теракт в вене

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен, передает телеканал OE24.Телеканал в прямом эфире показывал кадры задержания. Террористы, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками.Площадь Грабен расположена недалеко от синагоги, у которой изначально велась стрельба.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582743893.html

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире