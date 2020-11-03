https://ria.ru/20201103/vena-1582744026.html
СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
СМИ: полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton
Полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton, сообщила во вторник газета Kurier. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T01:00
2020-11-03T01:00
2020-11-03T01:00
теракт в вене
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Полиция не подтверждает захват заложников в венском отеле Hilton, сообщила во вторник газета Kurier.Ранее несколько источников сообщали, что во вторник вечером в Hilton и еще нескольких локациях в центре Вены были захвачены заложники."Полиция утверждает, что это слухи с социальных сетях", - сообщила газета. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582743893.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире