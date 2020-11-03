https://ria.ru/20201103/vena-1582742985.html
Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
Посольство РФ находится в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии, сообщили в дипведомстве. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:45
2020-11-03T00:45
2020-11-03T00:45
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Посольство РФ находится в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии, сообщили в дипведомстве.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582742842.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире