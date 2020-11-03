https://ria.ru/20201103/vena-1582742842.html

СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены

СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены

Австрийская газета Kurier сообщает о захвате заложников в отеле Hilton в центре Вены, ссылаясь на данные нескольких источников, официально эта информация не... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:44

2020-11-03T00:44

2020-11-03T00:44

теракт в вене

мвд австрии

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582740464_0:4:3072:1732_1400x0_80_0_0_a8c4128d5a9a77c51cd00d4853e273a9.jpg

ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийская газета Kurier сообщает о захвате заложников в отеле Hilton в центре Вены, ссылаясь на данные нескольких источников, официально эта информация не подтверждена."В настоящее время по не подтвержденным сообщениям, в отеле Hilton также произошел захват заложников. Это сообщают несколько источников", - пишет газета.Ранее австрийский телеканал OE24 сообщил, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в седьмом районе города. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе. Позже представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом, нападавших может быть несколько. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире