https://ria.ru/20201103/vena-1582742842.html
СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
Австрийская газета Kurier сообщает о захвате заложников в отеле Hilton в центре Вены, ссылаясь на данные нескольких источников, официально эта информация не... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:44
2020-11-03T00:44
2020-11-03T00:44
теракт в вене
мвд австрии
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийская газета Kurier сообщает о захвате заложников в отеле Hilton в центре Вены, ссылаясь на данные нескольких источников, официально эта информация не подтверждена."В настоящее время по не подтвержденным сообщениям, в отеле Hilton также произошел захват заложников. Это сообщают несколько источников", - пишет газета.Ранее австрийский телеканал OE24 сообщил, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в седьмом районе города. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе. Позже представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом, нападавших может быть несколько. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости.
Австрийская газета Kurier
сообщает о захвате заложников в отеле Hilton в центре Вены
, ссылаясь на данные нескольких источников, официально эта информация не подтверждена.
"В настоящее время по не подтвержденным сообщениям, в отеле Hilton также произошел захват заложников. Это сообщают несколько источников", - пишет газета.
Ранее австрийский телеканал OE24 сообщил, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в седьмом районе города. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе. Позже представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
Глава МВД Австрии
позже заявил, что стрельба в Вене является терактом, нападавших может быть несколько.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>