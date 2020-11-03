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Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу в Вене террористическим актом, нападение продолжается, в городе проводится крупная полицейская операция. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:38
2020-11-03T00:38
2020-11-03T00:39
теракт в вене
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал стрельбу в Вене террористическим актом, нападение продолжается, в городе проводится крупная полицейская операция.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов. Сообщается, что стрельба велась из пулемета. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире