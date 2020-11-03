https://ria.ru/20201103/vena-1582742272.html
Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
Не менее трех человек госпитализированы в клиники Вены после теракта в австрийской столице, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на представителя венской... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:37
2020-11-03T00:37
2020-11-03T00:41
теракт в вене
мвд австрии
вена
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Не менее трех человек госпитализированы в клиники Вены после теракта в австрийской столице, сообщает издание Kronen Zeitung со ссылкой на представителя венской ассоциации здравоохранения."Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Мирау подтвердил, что между тем трое раненых... доставлены в клиники венской ассоциации здравоохранения", - сообщает газета.По ее сведениям, пострадавшие получили тяжелые ранения, однако неясно, идет ли речь об огнестрельных ранениях или о травмах, полученных в результате взрыва.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
вена
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
2020-11-03T00:37
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Не менее трех человек госпитализированы в клиники Вены
после теракта в австрийской столице, сообщает издание Kronen Zeitung
со ссылкой на представителя венской ассоциации здравоохранения.
"Представитель ассоциации здравоохранения Кристоф Мирау подтвердил, что между тем трое раненых... доставлены в клиники венской ассоциации здравоохранения", - сообщает газета.
По ее сведениям, пострадавшие получили тяжелые ранения, однако неясно, идет ли речь об огнестрельных ранениях или о травмах, полученных в результате взрыва.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
Глава МВД Австрии
позже заявил, что стрельба в Вене является терактом.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>