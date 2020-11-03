https://ria.ru/20201103/vena-1582742067.html
Стрельба в Вене велась в шести разных местах
Стрельба в Вене велась в шести разных местах
Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:35
2020-11-03T00:35
2020-11-03T01:20
теракт в вене
вена
в мире
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html
вена
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире