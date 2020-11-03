https://ria.ru/20201103/vena-1582742067.html

Стрельба в Вене велась в шести разных местах

Стрельба в Вене велась в шести разных местах

Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:35

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теракт в вене

вена

в мире

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Власти Австрии располагают данными об одном погибшем прохожем и нескольких серьезно пострадавших, в том числе полицейском, при стрельбе в Вене, заявил представитель МВД Гаральд Зёрёс.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, вена, в мире