https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html

СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников

СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников

Австрийский телеканал OE24 со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников. РИА Новости, 03.11.2020

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теракт в вене

мвд австрии

вена

в мире

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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийский телеканал OE24 со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников.Телеканал отмечает, что информация не подтверждена, однако очевидно, что речь идет о нескольких возможных преступниках.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T00:17 true PT1M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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