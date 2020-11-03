https://ria.ru/20201103/vena-1582741344.html
СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
Австрийский телеканал OE24 со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:17
2020-11-03T00:17
2020-11-03T00:42
теракт в вене
мвд австрии
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Австрийский телеканал OE24 со ссылкой на очевидцев сообщает, что в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников.Телеканал отмечает, что информация не подтверждена, однако очевидно, что речь идет о нескольких возможных преступниках.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
вена
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
2020-11-03T00:17
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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