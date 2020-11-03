https://ria.ru/20201103/vena-1582741191.html
Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя информацию ряда СМИ о захвате заложников в венском ресторане, заявил, что ситуация динамичная, террористическая... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:15
2020-11-03T00:15
2020-11-03T00:15
теракт в вене
австрия
вена
в мире
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер, комментируя информацию ряда СМИ о захвате заложников в венском ресторане, заявил, что ситуация динамичная, террористическая атака продолжается, и призвал ориентироваться на официальную информацию ведомства.Он отметил, что любая курируемая информация является "верифицируемой, если она исходит от МВД".Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах. Глава МВД назвал произошедшее терактом, несколько человек погибли, нападавших тоже было несколько. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582741043.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, австрия, вена, в мире