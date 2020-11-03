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Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
Представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках. РИА Новости, 03.11.2020
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теракт в вене
вена
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках.Ранее австрийский телеканал OE24 сообщил, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в седьмом районе города. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе."Нет, заложников тут нет", - сообщил собеседник агентства.По его словам, вооруженные полицейские приходили в ресторан, но в данный момент никого нет. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vena-1582740748.html
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теракт в вене, вена, в мире

Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках

00:14 03.11.2020
 
© AP Photo / Ronald ZakТеракт в Вене
Теракт в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
Читать ria.ru в
ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках.
Ранее австрийский телеканал OE24 сообщил, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в седьмом районе города. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе.
"Нет, заложников тут нет", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, вооруженные полицейские приходили в ресторан, но в данный момент никого нет.
Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Теракт в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
00:12
Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
 
Теракт в ВенеВенаВ мире
 
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00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
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