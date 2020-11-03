https://ria.ru/20201103/vena-1582741043.html
Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
Представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:14
2020-11-03T00:14
2020-11-03T00:14
теракт в вене
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Представитель ресторана в Вене в беседе с РИА Новости опроверг сообщения о заложниках.Ранее австрийский телеканал OE24 сообщил, что параллельно со стрельбой в центре Вены преступники взяли в заложники посетителей ресторана в седьмом районе города. Речь шла о японском ресторане Akakiko на улице Мариахильферштрассе."Нет, заложников тут нет", - сообщил собеседник агентства.По его словам, вооруженные полицейские приходили в ресторан, но в данный момент никого нет. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201103/vena-1582740748.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, вена, в мире