Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
© AP PhotoТеракт в Вене
© AP Photo
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек, несколько пострадали и, вероятно, погибли.
"Мы исходим из несколько напавших, к сожалению, также нескольких пострадавших, вероятно, также погибших. Преступники использовали длинноствольное оружие, поэтому они представляют особую угрозу", - заявил он в эфире телеканала ORF.
В этой связи он призвал горожан оставаться дома, тех, кто находится на улицах он призвал укрыться в помещениях, избегать открытых площадок.
Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.
Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом.
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