https://ria.ru/20201103/vena-1582740748.html

Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек

Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек, несколько пострадали и, вероятно, погибли. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T00:12

2020-11-03T00:12

2020-11-03T00:12

теракт в вене

мвд австрии

австрия

вена

в мире

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек, несколько пострадали и, вероятно, погибли.В этой связи он призвал горожан оставаться дома, тех, кто находится на улицах он призвал укрыться в помещениях, избегать открытых площадок.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший покончил с собой, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом. Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201102/avstriya-1582737151.html

австрия

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире