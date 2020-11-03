https://ria.ru/20201103/vena-1582740527.html
В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
Общественный транспорт до окончания спецоперации не останавливается в центре Вены, где произошла стрельба, сообщает полиция города. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:09
2020-11-03T00:09
2020-11-03T00:09
теракт в вене
мвд австрии
вена
в мире
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ВЕНА, 3 ноя - РИА Новости. Общественный транспорт до окончания спецоперации не останавливается в центре Вены, где произошла стрельба, сообщает полиция города.Австрийские СМИ в понедельник вечером сообщили о нападении на синагогу в центре Вены. Полиция подтвердила информацию о стрельбе и сообщила, что есть раненые. По данным телеканала OE24, в общей сложности на улице недалеко от синагоги раздалось около 50 выстрелов, погибли семь человек. По данным СМИ, один нападавший подорвался, у него сработало взрывное устройство, другие преступники могут быть в бегах.Глава МВД Австрии позже заявил, что стрельба в Вене является терактом, несколько человек погибли, нападавших тоже было несколько.Подробности о теракте в Вене читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
https://ria.ru/20201102/avstriya-1582737151.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, мвд австрии, вена, в мире