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https://ria.ru/20201103/vedmak-1582605156.html
В Netflix показали монстров, которые появятся во втором сезоне "Ведьмака"
В Netflix показали монстров, которые появятся во втором сезоне "Ведьмака"
На YouTube-канале платформы Netflix в честь Хэллоуина разместили ролик, в котором демонстрируют двух новых монстров, которые появятся в предстоящем сезоне... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T00:31
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культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале платформы Netflix в честь Хэллоуина разместили ролик, в котором демонстрируют двух новых монстров, которые появятся в предстоящем сезоне "Ведьмака".Чудовищ можно разглядеть на отметках 0:15 и 0:30. На 16-й секунде в кадре появляется черная масса, похожая на ветки, слипшиеся кровью и чьими-то внутренностями. Затем, на 31-й секунде зрители видят три связанных черепа, одетых в изношенную одежду и украшения. Этот монстр находится в темной пещере, освещенной светом. Пока неизвестно, где и когда охотник на чудовищ Геральт встретится с этими существами, а также насколько они опасны. Подробности сюжета держатся в секрете. Известно, что работу над вторым сезоном шоу возобновили в августе, после того, как киносъемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. По всей видимости, производство завершится не раньше зимы 2021 года.
https://ria.ru/20201030/witcher-1582061635.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix

В Netflix показали монстров, которые появятся во втором сезоне "Ведьмака"

00:31 03.11.2020 (обновлено: 00:58 03.11.2020)
 
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале платформы Netflix в честь Хэллоуина разместили ролик, в котором демонстрируют двух новых монстров, которые появятся в предстоящем сезоне "Ведьмака".

"Белый Волк (Геральт) воспринимает Хэллоуин как личный вызов. Следите внимательно за несколькими "сладостями", которые мы спрятали", – говорится в описании видео.

Чудовищ можно разглядеть на отметках 0:15 и 0:30. На 16-й секунде в кадре появляется черная масса, похожая на ветки, слипшиеся кровью и чьими-то внутренностями. Затем, на 31-й секунде зрители видят три связанных черепа, одетых в изношенную одежду и украшения. Этот монстр находится в темной пещере, освещенной светом.
Пока неизвестно, где и когда охотник на чудовищ Геральт встретится с этими существами, а также насколько они опасны. Подробности сюжета держатся в секрете.
Известно, что работу над вторым сезоном шоу возобновили в августе, после того, как киносъемки были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса. По всей видимости, производство завершится не раньше зимы 2021 года.
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