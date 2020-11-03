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https://ria.ru/20201103/vaktsina-1582813201.html
Центр "Вектор" начал исследования единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Центр "Вектор" начал исследования единой вакцины от COVID-19 и гриппа
Государственный научный центр "Вектор" начал испытания объединенной вакцины от сезонного гриппа и коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:53
2020-11-03T14:20
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" начал испытания объединенной вакцины от сезонного гриппа и коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных", — говорится в сообщении.Ранее о работе над таким препаратом сообщал директор центра Ринат Максютов.Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводу авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую — последовательно (с разницей в несколько дней) вирусом гриппа А и коронавирусом. В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины — препарата "ЭпиВакКорона" от "Вектора". Пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.Первой вакциной отечественного производства стал препарат "Спутник V", разработанный в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201021/koronavirus-1580797124.html
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Центр "Вектор" начал исследования единой вакцины от COVID-19 и гриппа

12:53 03.11.2020 (обновлено: 14:20 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкШприц с вакциной
Шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Государственный научный центр "Вектор" начал испытания объединенной вакцины от сезонного гриппа и коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Кандидатная вакцина уже проходит исследования на лабораторных животных", — говорится в сообщении.
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Ранее о работе над таким препаратом сообщал директор центра Ринат Максютов.
Недавно ученые из Ливерпульского университета обнаружили, что у заразившихся гриппом, а затем коронавирусом риск смерти повышается в несколько раз. К такому выводу авторы работы пришли после того, как инфицировали одну группу лабораторных мышей только SARS-CoV-2, а другую — последовательно (с разницей в несколько дней) вирусом гриппа А и коронавирусом. В результате выяснилось, что у грызунов из второй группы COVID-19 протекал тяжелее, а вероятность летального исхода увеличивалась в шесть раз.
Ранее президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины — препарата "ЭпиВакКорона" от "Вектора".
Пострегистрационные испытания продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых будут люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "ЭпиВакКорону" рекомендуют вводить двукратно, внутримышечно, с интервалом не менее 14-21 день, в дозе 0,5 миллилитра.
Первой вакциной отечественного производства стал препарат "Спутник V", разработанный в Исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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