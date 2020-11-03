https://ria.ru/20201103/vaktsina-1582751748.html
Биолог рассказала о фейковой вакцине от COVID-19
Биолог рассказала о фейковой вакцине от COVID-19
Вакцина от рака, которая якобы может защитить от SARS-CoV-2, является фейком, многочисленные планы лечения коронавируса, которые публикуют в интернете, также... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T03:07
2020-11-03T03:07
2020-11-03T03:14
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Вакцина от рака, которая якобы может защитить от SARS-CoV-2, является фейком, многочисленные планы лечения коронавируса, которые публикуют в интернете, также нельзя считать схемами лечения, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.В социальных сетях и мессенджерах стали появляться предложения купить и применить вакцину "Ресан", которая якобы может предотвратить заболевание COVID-19. Кроме того, появилась масса схем лечения, которые граждане пытаются применять без консультации с врачом.Биолог отметила, что "Ресан" была разработана, как общая противораковая вакцина, но она не заработала. "Ресан" не была зарегистрирована ни в одной стране, не запускалась в производство и не использовалась."Сейчас она ходит по интернету с описанием, что ученые угадали в 2010 году антигены SARS-CoV-2. Это невозможно, и вестись на такие предложения не надо", - уточнила Баранова.Эксперт напомнила, что в настоящее время в России есть две зарегистрированные вакцины: одна центра Гамалеи и вторая "Вектора", еще несколько вакцин находятся в испытаниях.Баранова предупредила, что также не может быть испытаний вакцин, за которые платит пациент. Стандартная практика - бесплатное участие в испытаниях или небольшое вознаграждение для участников-волонтеров."Если идет текст, что вакцину достали из испытаний и теперь продают, но такого быть просто не может, и участвовать в этом не стоит", - сказала профессор.Она добавила, что в интернете опубликовано большое количество схем лечения COVID-19. Они были выложены в открытый доступ многими врачами в разных странах мира."Как правило в этих схемах лечения, которые исходят исходят от врачей, ничего вредного для пациентов нет. Но каждый врач применяет свою схему к каждому пациенту. Он может одному дать часть схемы, другому - полную схему. Такая ментальная конструкция создана для упрощения их работы, чтобы поделиться с коллегами, а не для того, чтобы больные занимались самолечением", - сказала Баранова. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Вакцина от рака, которая якобы может защитить от SARS-CoV-2, является фейком, многочисленные планы лечения коронавируса
, которые публикуют в интернете, также нельзя считать схемами лечения, заявила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова
.
В социальных сетях и мессенджерах стали появляться предложения купить и применить вакцину "Ресан", которая якобы может предотвратить заболевание COVID-19. Кроме того, появилась масса схем лечения, которые граждане пытаются применять без консультации с врачом.
"Мне стали присылать описание якобы вакцины "Ресан". Предложение применить эту вакцину рассылается по интернету. К письму приложен файл, который выглядит псевдонаучно. Он так написан, что неподготовленный человек может подумать, что эта вакцина работает. Я должна предупредить, что это не так", - сказала Баранова.
Биолог отметила, что "Ресан" была разработана, как общая противораковая вакцина, но она не заработала. "Ресан" не была зарегистрирована ни в одной стране, не запускалась в производство и не использовалась.
"Сейчас она ходит по интернету с описанием, что ученые угадали в 2010 году антигены SARS-CoV-2. Это невозможно, и вестись на такие предложения не надо", - уточнила Баранова.
Эксперт напомнила, что в настоящее время в России есть две зарегистрированные вакцины: одна центра Гамалеи и вторая "Вектора", еще несколько вакцин находятся в испытаниях.
Баранова предупредила, что также не может быть испытаний вакцин, за которые платит пациент. Стандартная практика - бесплатное участие в испытаниях или небольшое вознаграждение для участников-волонтеров.
"Если идет текст, что вакцину достали из испытаний и теперь продают, но такого быть просто не может, и участвовать в этом не стоит", - сказала профессор.
Она добавила, что в интернете опубликовано большое количество схем лечения COVID-19. Они были выложены в открытый доступ многими врачами в разных странах мира.
"Как правило в этих схемах лечения, которые исходят исходят от врачей, ничего вредного для пациентов нет. Но каждый врач применяет свою схему к каждому пациенту. Он может одному дать часть схемы, другому - полную схему. Такая ментальная конструкция создана для упрощения их работы, чтобы поделиться с коллегами, а не для того, чтобы больные занимались самолечением", - сказала Баранова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.