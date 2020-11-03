В Москве рассказали о системе уведомлений о контакте с больным COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБармен готовит коктейль "Короновирус" в баре "Разведка" в Москве
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с ее помощью были разосланы почти 5,5 тысячи уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по sms.
"Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовалось более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. На данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки. Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тысячи москвичей" - сообщил Немерюк.
Руководитель департамента отметил, что к системе QR-кодов могут подключаться не только кафе и рестораны, но и другие заведения из сферы предоставления услуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
24 сентября, 07:55ИнфографикаКто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах