https://ria.ru/20201103/uvedomleniya-1582850068.html

В Москве рассказали о системе уведомлений о контакте с больным COVID-19

В Москве рассказали о системе уведомлений о контакте с больным COVID-19

Системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с ее помощью были разосланы почти 5,5 тысячи уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:39

2020-11-03T15:39

2020-11-03T15:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с ее помощью были разосланы почти 5,5 тысячи уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по sms."Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовалось более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. На данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки. Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тысячи москвичей" - сообщил Немерюк.Руководитель департамента отметил, что к системе QR-кодов могут подключаться не только кафе и рестораны, но и другие заведения из сферы предоставления услуг.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, сергей собянин, москва