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https://ria.ru/20201103/uvedomleniya-1582850068.html
В Москве рассказали о системе уведомлений о контакте с больным COVID-19
В Москве рассказали о системе уведомлений о контакте с больным COVID-19
Системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с ее помощью были разосланы почти 5,5 тысячи уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом,... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:39
2020-11-03T15:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с ее помощью были разосланы почти 5,5 тысячи уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по sms."Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовалось более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. На данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки. Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тысячи москвичей" - сообщил Немерюк.Руководитель департамента отметил, что к системе QR-кодов могут подключаться не только кафе и рестораны, но и другие заведения из сферы предоставления услуг.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, сергей собянин, москва

В Москве рассказали о системе уведомлений о контакте с больным COVID-19

15:39 03.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБармен готовит коктейль "Короновирус" в баре "Разведка" в Москве
Бармен готовит коктейль Короновирус в баре Разведка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Системой QR-кодов оборудованы 2394 точки в Москве, с ее помощью были разосланы почти 5,5 тысячи уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом, сообщил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по sms.
"Начиная с 19 октября системой чекинов воспользовалось более 850 тысяч посетителей кафе, ресторанов и развлекательных заведений. На данный момент системой QR-кодов оборудовано 2394 точки. Уведомления о возможном контакте с больным коронавирусом получили почти 5,5 тысячи москвичей" - сообщил Немерюк.
Руководитель департамента отметил, что к системе QR-кодов могут подключаться не только кафе и рестораны, но и другие заведения из сферы предоставления услуг.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкСергей СобянинМосква
 
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