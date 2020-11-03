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https://ria.ru/20201103/ukraina-1582857493.html
Рада предоставила прокурорам доступ в районы боевых действий в Донбассе
Рада предоставила прокурорам доступ в районы боевых действий в Донбассе
Верховная рада Украины предоставила допуск в районы проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе представителям органов досудебного расследования и... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:12
2020-11-03T16:12
луганская народная республика
донецкая народная республика
верховная рада украины
луганская область
донецкая область
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины предоставила допуск в районы проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе представителям органов досудебного расследования и прокурорам для расследования правонарушений, соответствующее решение в целом поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Проект закона разработан с целью нормирования допуска уполномоченных представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны... в Донецкой и Луганской областях для выполнения возложенных на них уголовным процессуальным кодексом Украины полномочий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Согласно документу, следователи, дознаватели и прокуроры смогут проводить необходимые мероприятия по расследованию преступлений, совершенных на территории проведения операции объединенных сил в Донбассе. При этом порядок их допуска будет определять командующий ООС.В раде отметили, что до этого органы досудебного расследования и прокуратуры были лишены возможности осуществлять на должном уровне полномочия в уголовных делах в отношении правонарушений, совершенных в районе вооруженного конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201028/donbass-1581991528.html
https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
луганская область
донецкая область
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луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, луганская область, донецкая область, оон, украина, в мире

Рада предоставила прокурорам доступ в районы боевых действий в Донбассе

16:12 03.11.2020
 
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде
Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины предоставила допуск в районы проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе представителям органов досудебного расследования и прокурорам для расследования правонарушений, соответствующее решение в целом поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
"Проект закона разработан с целью нормирования допуска уполномоченных представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны... в Донецкой и Луганской областях для выполнения возложенных на них уголовным процессуальным кодексом Украины полномочий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Согласно документу, следователи, дознаватели и прокуроры смогут проводить необходимые мероприятия по расследованию преступлений, совершенных на территории проведения операции объединенных сил в Донбассе. При этом порядок их допуска будет определять командующий ООС.
В раде отметили, что до этого органы досудебного расследования и прокуратуры были лишены возможности осуществлять на должном уровне полномочия в уголовных делах в отношении правонарушений, совершенных в районе вооруженного конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
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