https://ria.ru/20201103/ukraina-1582857493.html

Рада предоставила прокурорам доступ в районы боевых действий в Донбассе

Рада предоставила прокурорам доступ в районы боевых действий в Донбассе

Верховная рада Украины предоставила допуск в районы проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе представителям органов досудебного расследования и... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:12

2020-11-03T16:12

2020-11-03T16:12

луганская народная республика

донецкая народная республика

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КИЕВ, 3 ноя – РИА Новости. Верховная рада Украины предоставила допуск в районы проведения операции объединенных сил (ООС) в Донбассе представителям органов досудебного расследования и прокурорам для расследования правонарушений, соответствующее решение в целом поддержали 279 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов."Проект закона разработан с целью нормирования допуска уполномоченных представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны... в Донецкой и Луганской областях для выполнения возложенных на них уголовным процессуальным кодексом Украины полномочий", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Согласно документу, следователи, дознаватели и прокуроры смогут проводить необходимые мероприятия по расследованию преступлений, совершенных на территории проведения операции объединенных сил в Донбассе. При этом порядок их допуска будет определять командующий ООС.В раде отметили, что до этого органы досудебного расследования и прокуратуры были лишены возможности осуществлять на должном уровне полномочия в уголовных делах в отношении правонарушений, совершенных в районе вооруженного конфликта в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201028/donbass-1581991528.html

https://ria.ru/20201022/ukraina-1580925284.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, верховная рада украины, луганская область, донецкая область, оон, украина, в мире