Радикалы пришли к дому одного из судей Конституционного суда Украины
15:08 03.11.2020 (обновлено: 15:55 03.11.2020)
КИЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что радикально настроенные люди приходили домой к судье КС Петру Филюку в Волынской области и грубо требовали его отставки.
После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционной реформы возле здания КС в Киеве прошел митинг с требованием его роспуска. В митинге участвовали представители разных националистических партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал судей КС, в том числе его главу Тупицкого, уйти в отставку из-за решения о частичной отмены антикоррупционной реформы.
"На Волыни к дому судьи Конституционного суда Филюка Петра Тодосьевича приходило определенное число радикально настроенных людей, вывешивают плакаты, требуют в обидных словах уйти из Конституционного суда", - заявил Тупицкий в эфире телеканала "Прямой".
По его словам, протесты сегодня на Украине применяются "как искусственный механизм" по решению проблем вокруг Конституционного суда. Тупицкий сказал, что в правовом государстве такие действия - это кощунство. При этом глава КС отметил, что требования народа нужно удовлетворять во время революций.
Ранее КС признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также оказания финансовой помощи от международных кредиторов. В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность поспешным предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готова помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет вопиющим нарушением украинской конституции в части разделения власти.
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