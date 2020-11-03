https://ria.ru/20201103/udalenka-1587759955.html

Власти Самарской области рекомендуют перевести беременных на удаленку

Власти Самарской области рекомендуют перевести беременных на удаленку

Власти Самарской области рекомендуют работодателям региона перевести беременных женщин на удаленную работу, соответствующее решение принято на оперштабе по... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:30

2020-11-03T18:30

2020-12-04T21:31

коронавирус covid-19

здоровье - общество

самарская область

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САМАРА, 3 ноя – РИА Новости. Власти Самарской области рекомендуют работодателям региона перевести беременных женщин на удаленную работу, соответствующее решение принято на оперштабе по борьбе с COVID-19, сообщили РИА Новости в пресс-службе облправительства."Штаб: рекомендовано работодателям перевести беременных женщин на удаленку", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что с соответствующей просьбой к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову обратились будущие мамы, так как они боятся заражения коронавирусом. Также прорабатывается вопрос, чтобы в дальнейшем данная мера носила не рекомендательный, а обязательный характер.С начала пандемии в Самарской области подтверждены 16 514 случаев заражения коронавирусом, 14 062 человека выздоровели, 285 скончались.

https://ria.ru/20201009/koronavirus-1579097189.html

самарская область

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, самарская область