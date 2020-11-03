https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582864689.html

В Пензенской области подростка подозревают в жестоком убийстве

В Пензенской области подростка подозревают в жестоком убийстве

Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, его подозревают в убийстве 17-летней знакомой, сообщает во вторник... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:45

2020-11-03T16:45

2020-11-03T16:45

пенза

пензенская область

происшествия

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САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, его подозревают в убийстве 17-летней знакомой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, в ночь на 2 ноября жительница Пензы сообщила в полицию о пропаже своей 17-летней дочери после встречи со знакомым молодым человеком. Днем 2 ноября тело девушки с колото-резаными ранениями нашли рядом с железнодорожными путями недалеко от улицы Пристанционной в селе Бессоновка."...Возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 17-летней девушки (часть 1 статьи 105 УК РФ - убийство)… Установлено, что к совершению убийства причастен 15-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении.В настоящее время подросток задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По данным СУСК, при допросе подросток показал, что вечером 1 ноября в ходе ссоры нанес девушке множественные удары ножом, который у него был с собой. После этого, по информации следствия, молодой человек спрятал тело в кустах, прикрыв его куском листа ДСП.В квартире подростка следователи изъяли нож и вещи убитой девушки. Отмечается, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за управления автомобилем без документов.

https://ria.ru/20201013/konflikt-1579561562.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пенза, пензенская область, происшествия