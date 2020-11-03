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В Пензенской области подростка подозревают в жестоком убийстве
В Пензенской области подростка подозревают в жестоком убийстве
Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, его подозревают в убийстве 17-летней знакомой, сообщает во вторник... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T16:45
2020-11-03T16:45
пенза
пензенская область
происшествия
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САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, его подозревают в убийстве 17-летней знакомой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.По данным следствия, в ночь на 2 ноября жительница Пензы сообщила в полицию о пропаже своей 17-летней дочери после встречи со знакомым молодым человеком. Днем 2 ноября тело девушки с колото-резаными ранениями нашли рядом с железнодорожными путями недалеко от улицы Пристанционной в селе Бессоновка."...Возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 17-летней девушки (часть 1 статьи 105 УК РФ - убийство)… Установлено, что к совершению убийства причастен 15-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении.В настоящее время подросток задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По данным СУСК, при допросе подросток показал, что вечером 1 ноября в ходе ссоры нанес девушке множественные удары ножом, который у него был с собой. После этого, по информации следствия, молодой человек спрятал тело в кустах, прикрыв его куском листа ДСП.В квартире подростка следователи изъяли нож и вещи убитой девушки. Отмечается, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за управления автомобилем без документов.
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пенза
пензенская область
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пенза, пензенская область, происшествия

В Пензенской области подростка подозревают в жестоком убийстве

16:45 03.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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САМАРА, 3 ноя - РИА Новости. Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 15-летнего подростка, его подозревают в убийстве 17-летней знакомой, сообщает во вторник пресс-служба СУСК по региону.
По данным следствия, в ночь на 2 ноября жительница Пензы сообщила в полицию о пропаже своей 17-летней дочери после встречи со знакомым молодым человеком. Днем 2 ноября тело девушки с колото-резаными ранениями нашли рядом с железнодорожными путями недалеко от улицы Пристанционной в селе Бессоновка.
"...Возбуждено уголовное дело по факту насильственной смерти 17-летней девушки (часть 1 статьи 105 УК РФ - убийство)… Установлено, что к совершению убийства причастен 15-летний знакомый потерпевшей", - говорится в сообщении.
В настоящее время подросток задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. По данным СУСК, при допросе подросток показал, что вечером 1 ноября в ходе ссоры нанес девушке множественные удары ножом, который у него был с собой. После этого, по информации следствия, молодой человек спрятал тело в кустах, прикрыв его куском листа ДСП.
В квартире подростка следователи изъяли нож и вещи убитой девушки. Отмечается, что подросток состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних из-за управления автомобилем без документов.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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