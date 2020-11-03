https://ria.ru/20201103/ubiystvo-1582858008.html

"Их навели": что кроется за убийством "колбасного короля" Маругова

"Их навели": что кроется за убийством "колбасного короля" Маругова

Месть, бизнес-конфликт или банальный разбой — в Подмосковье задержали Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве подмосковного коммерсанта Владимира... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T16:41

2020-11-03T16:41

2020-11-03T17:37

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

убийство

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Месть, бизнес-конфликт или банальный разбой — в Подмосковье задержали Александра Мавриди, подозреваемого в убийстве подмосковного коммерсанта Владимира Маругова. В понедельник его расстреляли из арбалета в собственной бане. По версии следствия, убийц было двое, сейчас выясняют, кто именно навел их на дом миллиардера. Мавриди что-либо говорить пока отказывается. Маски и стрелыВ ночь на 2 ноября неизвестные в черных масках проникли в особняк Маругова в Истре. Бизнесмен в этот момент парился в бане вместе со своей гражданской женой. Угрожая натянутым арбалетом, бандиты связали хозяев и потребовали все деньги и ценные вещи, имевшиеся в доме.По данным СК, женщине каким-то чудом удалось развязать веревки и выпрыгнуть из окна. Она сразу же вызвала полицию, но пока наряд ехал, налетчики застрелили коммерсанта и сбежали. Позже брошенный ими автомобиль нашли в одной из деревень Истринского района. В салоне лежали маски, перчатки и стрелы. Арбалет остался на месте убийства.Следствие опросило главного свидетеля — гражданскую жену Маругова, а также соседей, которые могли видеть, как убийцы пробирались на участок. Выдвинули две основные версии: разбойное нападение или замаскированное под него заказное убийство."Профессиональные киллеры, как правило, применяют более надежное и эффективное огнестрельное оружие, а не стрелы и тетиву, — объясняет РИА Новости источник в правоохранительных органах. — В случае с Маруговым арбалет могли выбрать для того, чтобы запутать следствие, либо по причине его доступности — найденная на месте убийства модель есть в свободной продаже, оформлять на нее лицензию не нужно".Крах "империи" и гибель наследникаВладимир Маругов, которого в СМИ часто называют "колбасным королем", начал карьеру еще в 90-х. По данным базы СПАРК, в разное время он числился гендиректором, членом совета директоров и совладельцем 15 фирм. Спектр деятельности компаний широк: изготовление и продажа мясных изделий, разработка компьютерного программного обеспечения, операции с недвижимостью, строительные работы, производство нефтепродуктов, геолого-разведочные работы и грузоперевозки. Но основным источником дохода для Маругова традиционно было мясное производство. Причем, по словам бывших бизнес-партнеров, коммерсант не всегда вел дела чисто. Так, например, пару лет назад Евгений Рыбин, назначивший Маругова гендиректором "Мясной империи", в эфире ток-шоу на одном из федеральных каналов обвинил его в отмывании миллионов."Деньги изменили и развратили этого человека, — заявил тогда Рыбин. — На него можно воздействовать лишь одним образом — расследовать все эти махинации".До уголовного преследования не дошло, но от должности главы компании Маругов вскоре отказался. Однако бизнес не бросил: стал совладельцем фирмы "Озерецкие колбасы".Скандалы преследовали коммерсанта не только в делах, но и в личной жизни. После 20 лет брака Владимир развелся с поэтессой Татьяной Маруговой и ушел к другой женщине, которая вскоре родила ему ребенка. Бывшей жене и сыну бизнесмен оставил квартиру в центре Москвы, загородный особняк и колбасный завод, однако позже передумал и потребовал переоформить все обратно на себя. Маругова не раз выступала на ток-шоу, рассказывая об угрозах, которые поступали от миллиардера ей и сыну — 24-летнему Александру. В июле 2019-го молодой человек трагически погиб в ДТП — врезался в автомобиль на спортивном мотоцикле. Виновником аварии признали водителя машины — гражданина Киргизии.Пенсионер в наручникахНа первого подозреваемого в убийстве Владимира Маругова оперативники вышли через несколько часов — это 49-летний уроженец Средней Азии Александр Мавриди.В его квартире их ждала неожиданность — прикованный наручниками к кровати обессиленный пенсионер и присматривающий за ним мужчина. По данным источника РИА Новости, пленником оказался адвокат Алексей Завгородний. Пожилого человека, находившегося, как предполагают в СК, под действием психотропных веществ, отправили в больницу, а его "надзирателя" — на допрос. По версии следствия, Мавриди входит в группу так называемых черных риелторов, специализирующихся на махинациях с недвижимостью одиноких стариков. Сейчас его проверяют на причастность сразу к нескольким таким преступлениям."Он не хочет сотрудничать со следствием и давать какие-либо показания, — отмечает информированный источник. — Приоритетной остается версия ограбления. Подозреваемый понимал, что Маругов — очень зажиточный человек и наверняка у него дома есть ценные вещи. Мы пытаемся выяснить, как он узнал адрес бизнесмена. Пока известно лишь, что Мавриди был знаком с его бывшей женой".Второго подозреваемого ищут. Также проверяют всех родственников и знакомых убитого коммерсанта, включая его экс-супругу и бизнес-партнеров. Татьяну уже допросили. Меру пресечения для Мавриди изберут во вторник — вероятнее всего, это будет заключение под стражу.

https://ria.ru/20201102/proisshestvie-1582685640.html

https://ria.ru/20181103/1532054956.html

https://ria.ru/20200217/1564784954.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), убийство, происшествия