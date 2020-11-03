https://ria.ru/20201103/turtsiya-1582764808.html
Турция осудила теракт в Вене
Турция осудила теракт в Вене
МИД Турции выступил с осуждением теракта в Вене и выразил солидарность с австрийским народом. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T08:55
2020-11-03T08:55
2020-11-03T08:55
теракт в вене
мвд австрии
себастьян курц
мид турции
турция
австрия
вена
в мире
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АНКАРА, 3 ноя - РИА Новости. МИД Турции выступил с осуждением теракта в Вене и выразил солидарность с австрийским народом."Как стало известно, в результате теракта в Вене есть погибшие и раненые. Мы решительно осуждаем это нападение, выражаем соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Турция, которая десятилетиями боролась со всеми видами террора, солидарна с австрийским народом в это трудное время", - говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Трое гражданских погибли при атаке в Вене, преступник ликвидирован, сообщил глава полиции. Глава МВД Австрии заявил, что стрелок из Вены был сторонником запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20201103/terrorist-1582763379.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
2020-11-03T08:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, мвд австрии, себастьян курц, мид турции, турция, австрия, вена, в мире