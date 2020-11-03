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https://ria.ru/20201103/turisty-1582799225.html
В Госдуму внесли проект, упрощающий въезд иностранным туристам
В Госдуму внесли проект, упрощающий въезд иностранным туристам
Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий оформление туристической визы для въезда в РФ на основании подтверждения о бронировании и увеличивающий РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T11:53
2020-11-03T11:53
туризм
россия
новости - туризм
госдума рф
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий оформление туристической визы для въезда в РФ на основании подтверждения о бронировании и увеличивающий срок действия обыкновенной туристической визы до 6 месяцев, следует из базы данных нижней палаты парламента.Согласно действующему законодательству, обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров."Законопроектом предлагается упростить порядок оформления виз для иностранных граждан, следующих в Российскую Федерацию с туристическими целями, путем определения возможности оформления туристической визы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, а также возможности оформления обыкновенной туристической визы с более длительным сроком пребывания на территории Российской Федерации (до 6 месяцев)", - говорится в пояснительной записке.Отмечается, что предлагаемые законопроектом решения будут способствовать достижению целей госпрограмм "Внешнеполитическая деятельность" и "Экономическое развитие и инновационная экономика", при этом не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета.
https://ria.ru/20201027/turizm-1581580219.html
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россия, новости - туризм, госдума рф

В Госдуму внесли проект, упрощающий въезд иностранным туристам

11:53 03.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, разрешающий оформление туристической визы для въезда в РФ на основании подтверждения о бронировании и увеличивающий срок действия обыкновенной туристической визы до 6 месяцев, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Согласно действующему законодательству, обыкновенная туристическая виза выдается на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на срок до шести месяцев иностранному гражданину, въезжающему в РФ в качестве туриста, при наличии у него подтверждения о приеме организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.
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"Законопроектом предлагается упростить порядок оформления виз для иностранных граждан, следующих в Российскую Федерацию с туристическими целями, путем определения возможности оформления туристической визы на основании подтверждения о бронировании средства размещения, сведения о котором содержатся в едином перечне классифицированных гостиниц, а также возможности оформления обыкновенной туристической визы с более длительным сроком пребывания на территории Российской Федерации (до 6 месяцев)", - говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что предлагаемые законопроектом решения будут способствовать достижению целей госпрограмм "Внешнеполитическая деятельность" и "Экономическое развитие и инновационная экономика", при этом не потребуют выделения дополнительных финансовых средств из федерального бюджета.
 
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