https://ria.ru/20201103/turistka-1582852374.html

Российская туристка умерла в Турции при загадочных обстоятельствах

Российская туристка умерла в Турции при загадочных обстоятельствах

Россиянка погибла на одном из курортов Аланьи, передает портал Turizm Ajansi. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:48

2020-11-03T15:48

2020-11-03T16:23

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянка погибла на одном из курортов Аланьи, передает портал Turizm Ajansi.Сообщается, что 74-летняя женщина почувствовала себя плохо на пляже курортного городка Тюрклер-Махаллеси. Туристка потеряла сознание в воде. Ее вытащили спасатели и госпитализировали в больницу. Однако спасти россиянку не удалось.Обстоятельства смерти женщины не установлены. Врачи проверяют, была ли смерть туристки связана с коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20201103/kater-1582817094.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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