https://ria.ru/20201103/turistka-1582852374.html
Российская туристка умерла в Турции при загадочных обстоятельствах
Российская туристка умерла в Турции при загадочных обстоятельствах
Россиянка погибла на одном из курортов Аланьи, передает портал Turizm Ajansi. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:48
2020-11-03T15:48
2020-11-03T16:23
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Россиянка погибла на одном из курортов Аланьи, передает портал Turizm Ajansi.Сообщается, что 74-летняя женщина почувствовала себя плохо на пляже курортного городка Тюрклер-Махаллеси. Туристка потеряла сознание в воде. Ее вытащили спасатели и госпитализировали в больницу. Однако спасти россиянку не удалось.Обстоятельства смерти женщины не установлены. Врачи проверяют, была ли смерть туристки связана с коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20201103/kater-1582817094.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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