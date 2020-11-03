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Член банды Цапков раскрыл подробности смерти главаря ОПГ
Член банды Цапков раскрыл подробности смерти главаря ОПГ
Член банды Цапков — Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, рассказал о мучительной смерти Сергея Цапка в СИЗО. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:42
2020-11-03T21:03
сергей цапок
кущевская
краснодарский край
общество
происшествия
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Член банды Цапков — Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, рассказал о мучительной смерти Сергея Цапка в СИЗО.В беседе с газетой "МК" Алексеев сообщил, что Цапок умирал три дня. Банда ЦапковБанда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах. ОПГ промышляла грабежами и рэкетом.Осенью 2010 года члены банды напали на дом семьи фермера в станице Кущевской, убив 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.Главаря ОПГ Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
https://ria.ru/20200823/opg-1576211118.html
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кущевская
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сергей цапок, кущевская, краснодарский край, общество, происшествия

Член банды Цапков раскрыл подробности смерти главаря ОПГ

15:42 03.11.2020 (обновлено: 21:03 03.11.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова / Перейти в фотобанкСергей Цапок
Сергей Цапок - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Татьяна Кузнецова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Член банды Цапков — Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, рассказал о мучительной смерти Сергея Цапка в СИЗО.
В беседе с газетой "МК" Алексеев сообщил, что Цапок умирал три дня.
"Он орал все эти три дня безбожно в камере рядом со мной, вставать не мог, ему надевали памперсы", — поделился собеседник газеты.
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Лидер банды из 90-х рассказал, как расправлялся с ОПГ

Банда Цапков

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах. ОПГ промышляла грабежами и рэкетом.
Осенью 2010 года члены банды напали на дом семьи фермера в станице Кущевской, убив 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.
Главаря ОПГ Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.
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Сергей ЦапокКущевскаяКраснодарский крайОбществоПроисшествия
 
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