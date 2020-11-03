https://ria.ru/20201103/tsapki-1582851104.html

Член банды Цапков раскрыл подробности смерти главаря ОПГ

Член банды Цапков раскрыл подробности смерти главаря ОПГ

Член банды Цапков — Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, рассказал о мучительной смерти Сергея Цапка в СИЗО. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:42

2020-11-03T15:42

2020-11-03T21:03

сергей цапок

кущевская

краснодарский край

общество

происшествия

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Член банды Цапков — Владимир Алексеев, известный в криминальных кругах как Вова Беспредел, рассказал о мучительной смерти Сергея Цапка в СИЗО.В беседе с газетой "МК" Алексеев сообщил, что Цапок умирал три дня. Банда ЦапковБанда Цапков орудовала в Краснодарском крае в 1990-2000-х годах. ОПГ промышляла грабежами и рэкетом.Осенью 2010 года члены банды напали на дом семьи фермера в станице Кущевской, убив 12 человек. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России.Главаря ОПГ Сергея Цапка приговорили к пожизненному заключению, но он скончался в июле 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.

https://ria.ru/20200823/opg-1576211118.html

https://ria.ru/20190818/1557615581.html

кущевская

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей цапок, кущевская, краснодарский край, общество, происшествия