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https://ria.ru/20201103/tretyakovka-1582853546.html
Третьяковка за год набрала более четырех миллионов просмотров на YouTube
Третьяковка за год набрала более четырех миллионов просмотров на YouTube
Просмотры YouTube-канала Государственной Третьяковской галереи за 2020 год достигли отметки в 4,6 миллиона просмотров, заявила директор музея Зельфира... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:52
2020-11-03T15:52
культура
новости культуры
зельфира трегулова
youtube
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Просмотры YouTube-канала Государственной Третьяковской галереи за 2020 год достигли отметки в 4,6 миллиона просмотров, заявила директор музея Зельфира Трегулова.По ее словам, галерея за последний год сделала достаточно много, чтобы активно присутствовать в онлайн-пространстве."Наверное, самая впечатляющая цифра – это наша активность на YouTube. За этот год это 4,6 миллиона просмотров, причем это не просто просмотры каких-то отдельных локальных программ. Мы присутствуем на YouTube с совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии, продуктами, рассчитанными на зрителей в Москве, которые не могут к нам прийти, на зрителей огромной нашей стране", - сказала Трегулова в ходе панельной дискуссии "Русский мир онлайн" в рамках XIV Ассамблеи Русского мира.Она также отметила, что количество просмотров онлайн-экскурсии по Третьяковской галереи с музыкантом Сергеем Шнуровым, премьера которой состоялась 12 апреля, перевалило за 1 миллион.
https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html
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новости культуры, зельфира трегулова, youtube

Третьяковка за год набрала более четырех миллионов просмотров на YouTube

15:52 03.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии "Третьяковка со Шнуром"
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров и генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова во время записи онлайн-экскурсии Третьяковка со Шнуром - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Просмотры YouTube-канала Государственной Третьяковской галереи за 2020 год достигли отметки в 4,6 миллиона просмотров, заявила директор музея Зельфира Трегулова.
По ее словам, галерея за последний год сделала достаточно много, чтобы активно присутствовать в онлайн-пространстве.
"Наверное, самая впечатляющая цифра – это наша активность на YouTube. За этот год это 4,6 миллиона просмотров, причем это не просто просмотры каких-то отдельных локальных программ. Мы присутствуем на YouTube с совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии, продуктами, рассчитанными на зрителей в Москве, которые не могут к нам прийти, на зрителей огромной нашей стране", - сказала Трегулова в ходе панельной дискуссии "Русский мир онлайн" в рамках XIV Ассамблеи Русского мира.
Она также отметила, что количество просмотров онлайн-экскурсии по Третьяковской галереи с музыкантом Сергеем Шнуровым, премьера которой состоялась 12 апреля, перевалило за 1 миллион.
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