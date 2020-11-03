https://ria.ru/20201103/tretyakovka-1582853546.html

Третьяковка за год набрала более четырех миллионов просмотров на YouTube

Третьяковка за год набрала более четырех миллионов просмотров на YouTube

Просмотры YouTube-канала Государственной Третьяковской галереи за 2020 год достигли отметки в 4,6 миллиона просмотров, заявила директор музея Зельфира... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:52

2020-11-03T15:52

2020-11-03T15:52

культура

новости культуры

зельфира трегулова

youtube

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Просмотры YouTube-канала Государственной Третьяковской галереи за 2020 год достигли отметки в 4,6 миллиона просмотров, заявила директор музея Зельфира Трегулова.По ее словам, галерея за последний год сделала достаточно много, чтобы активно присутствовать в онлайн-пространстве."Наверное, самая впечатляющая цифра – это наша активность на YouTube. За этот год это 4,6 миллиона просмотров, причем это не просто просмотры каких-то отдельных локальных программ. Мы присутствуем на YouTube с совершенно новыми продуктами, созданными специально в эпоху пандемии, продуктами, рассчитанными на зрителей в Москве, которые не могут к нам прийти, на зрителей огромной нашей стране", - сказала Трегулова в ходе панельной дискуссии "Русский мир онлайн" в рамках XIV Ассамблеи Русского мира.Она также отметила, что количество просмотров онлайн-экскурсии по Третьяковской галереи с музыкантом Сергеем Шнуровым, премьера которой состоялась 12 апреля, перевалило за 1 миллион.

https://ria.ru/20201030/tretyakovka-1582155961.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, зельфира трегулова, youtube