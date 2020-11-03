https://ria.ru/20201103/traur-1582806907.html
В Австрии объявили трехдневный траур из-за атаки в Вене
В Австрии объявили трехдневный траур из-за атаки в Вене
Правительство Австрии приняло решение объявить трехдневный траур после серии нападений в Вене, сообщает газета Wiener Zeitung. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:25
2020-11-03T12:25
2020-11-03T17:02
теракт в вене
себастьян курц
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582767313_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_0239c9c587b3dd4c390cfb90cee9dfe2.jpg
ВЕНА, 3 ноя – РИА Новости. Правительство Австрии приняло решение объявить трехдневный траур после серии нападений в Вене, сообщает газета Wiener Zeitung.Траур продлится до четверга включительно. Решение было принято на внеочередном заседании кабмина. На всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги, глав австрийских регионов призвали поступить так же. Во вторник в 12.00 (14.00 мск) состоится минута молчания в память о погибших.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что он являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* .* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201103/putin-1582779811.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582767313_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5369bd490f121cef78dfed5fc356319d.jpg
Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
2020-11-03T12:25
true
PT1M34S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, себастьян курц, австрия, вена, в мире