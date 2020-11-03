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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/tramp-1582914888.html
Трамп заявил, что не подготовил победную речь
Трамп заявил, что не подготовил победную речь
Президент США Дональд Трамп признался, что пока не думал ни над победной речью, ни над речью о признании поражения на выборах. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T21:49
2020-11-03T23:34
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что пока не думал ни над победной речью, ни над речью о признании поражения на выборах."Я пока не думаю о речи о признании поражения или о благодарственной речи. Надеюсь, я выступлю только с одной из них. Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня", — сказал он во вторник во время посещения предвыборного штаба под Вашингтоном.Трамп не исключил, что выступит с обращением к американскому народу в случае победы. "Посмотрим", — добавил он.Президент США пожаловался, что слегка посадил голос во время митингов в последние дни, когда выступал до пяти раз в день в разных штатах. Выборную ночь он планирует провести в Белом доме.Ранее Трамп заявил об уверенности в победе на выборах. По его словам, за прошлую неделю произошли "невероятные изменения". Трамп утверждает, что победит с "большим отрывом" в таких штатах, как Техас, Флорида, Аризона. Он также отметил, что у республиканцев "все очень хорошо" в Северной Каролине и Пенсильвании.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/ssha-1582766637.html
https://ria.ru/20201103/brayton-bich-1582913643.html
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дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире

Трамп заявил, что не подготовил победную речь

21:49 03.11.2020 (обновлено: 23:34 03.11.2020)
 
© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп во время посещения своего избирательного штаба в Арлингтоне
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что пока не думал ни над победной речью, ни над речью о признании поражения на выборах.
"Я пока не думаю о речи о признании поражения или о благодарственной речи. Надеюсь, я выступлю только с одной из них. Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня", — сказал он во вторник во время посещения предвыборного штаба под Вашингтоном.
Досрочное голосование в Талсе, штат Оклахома, США. 30 октября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 09:08Выборы президента США — 2020
Исход выборов в США решат "колеблющиеся штаты"
Трамп не исключил, что выступит с обращением к американскому народу в случае победы.
"Посмотрим", — добавил он.
Президент США пожаловался, что слегка посадил голос во время митингов в последние дни, когда выступал до пяти раз в день в разных штатах. Выборную ночь он планирует провести в Белом доме.
Ранее Трамп заявил об уверенности в победе на выборах. По его словам, за прошлую неделю произошли "невероятные изменения". Трамп утверждает, что победит с "большим отрывом" в таких штатах, как Техас, Флорида, Аризона. Он также отметил, что у республиканцев "все очень хорошо" в Северной Каролине и Пенсильвании.
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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