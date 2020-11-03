https://ria.ru/20201103/tramp-1582914888.html

Трамп заявил, что не подготовил победную речь

Трамп заявил, что не подготовил победную речь

Президент США Дональд Трамп признался, что пока не думал ни над победной речью, ни над речью о признании поражения на выборах. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T21:49

2020-11-03T21:49

2020-11-03T23:34

выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что пока не думал ни над победной речью, ни над речью о признании поражения на выборах."Я пока не думаю о речи о признании поражения или о благодарственной речи. Надеюсь, я выступлю только с одной из них. Вы знаете, побеждать легко, проигрывать — никогда не легко. Это не для меня", — сказал он во вторник во время посещения предвыборного штаба под Вашингтоном.Трамп не исключил, что выступит с обращением к американскому народу в случае победы. "Посмотрим", — добавил он.Президент США пожаловался, что слегка посадил голос во время митингов в последние дни, когда выступал до пяти раз в день в разных штатах. Выборную ночь он планирует провести в Белом доме.Ранее Трамп заявил об уверенности в победе на выборах. По его словам, за прошлую неделю произошли "невероятные изменения". Трамп утверждает, что победит с "большим отрывом" в таких штатах, как Техас, Флорида, Аризона. Он также отметил, что у республиканцев "все очень хорошо" в Северной Каролине и Пенсильвании.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), сша, в мире