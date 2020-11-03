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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/tramp-1582892386.html
Трамп заявил об уверенности в победе в день выборов
Трамп заявил об уверенности в победе в день выборов
Президент США Дональд Трамп сообщил об оптимистичном настрое утром в день выборов и заверил, что у него и республиканцев "все очень хорошо". РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:59
2020-11-03T19:50
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
флорида
пенсильвания
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об оптимистичном настрое утром в день выборов и заверил, что у него и республиканцев "все очень хорошо".По его словам, за прошедшую неделю произошли "невероятные изменения"."Мы думаем, что мы с большим отрывом побеждаем в Техасе, мы думаем, что очень уверенно берем Флориду, мы думаем, что очень уверенно побеждаем в Аризоне. Я думаю, что у нас все будет очень хорошо в Северной Каролине. Думаю, у нас все будет очень хорошо в Пенсильвании. Мы думаем, что у нас все хорошо везде", — сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News.Трамп сообщил, что обзванивает "некоторых очень хороших людей", которые были для него очень важны и были верны ему в последние годы. "Может, я поеду в штат Виргиния, у нас там есть штаб-квартира, чтобы просто сказать спасибо всем этим людям", — сказал он.Его оппонент от Демократической партии Джо Байден с утра почти не общался с прессой, сказав только, что во вторник чувствует себя "хорошо". Кандидат отправился в Пенсильванию, где развернулась ожесточенная борьба за голоса избирателей.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
https://ria.ru/20201103/vybory-1582700948.html
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дональд трамп, джо байден, флорида, пенсильвания, сша, в мире

Трамп заявил об уверенности в победе в день выборов

18:59 03.11.2020 (обновлено: 19:50 03.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил об оптимистичном настрое утром в день выборов и заверил, что у него и республиканцев "все очень хорошо".
По его словам, за прошедшую неделю произошли "невероятные изменения".
"Мы думаем, что мы с большим отрывом побеждаем в Техасе, мы думаем, что очень уверенно берем Флориду, мы думаем, что очень уверенно побеждаем в Аризоне. Я думаю, что у нас все будет очень хорошо в Северной Каролине. Думаю, у нас все будет очень хорошо в Пенсильвании. Мы думаем, что у нас все хорошо везде", — сказал он во вторник в эфире телеканала Fox News.
Трамп сообщил, что обзванивает "некоторых очень хороших людей", которые были для него очень важны и были верны ему в последние годы.
"Может, я поеду в штат Виргиния, у нас там есть штаб-квартира, чтобы просто сказать спасибо всем этим людям", — сказал он.
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Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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