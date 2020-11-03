https://ria.ru/20201103/tramp-1582892162.html

Трамп уверен, что наберет больше голосов выборщиков, чем в 2016 году

Трамп уверен, что наберет больше голосов выборщиков, чем в 2016 году

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что наберет больше голосов выборщиков на выборах 3 ноября, чем в 2016 году. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T18:57

2020-11-03T18:57

2020-11-03T18:58

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582778542_0:95:3070:1823_1400x0_80_0_0_e91c22fe9292e18dd8e4943b169a0257.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что наберет больше голосов выборщиков на выборах 3 ноября, чем в 2016 году.По его словам, люди ценят проделанную его администрацией работу.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Голосование проводится по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru. 2020-11-03T18:57 true PT2M51S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире