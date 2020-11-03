https://ria.ru/20201103/tramp-1582892162.html
Трамп уверен, что наберет больше голосов выборщиков, чем в 2016 году
Трамп уверен, что наберет больше голосов выборщиков, чем в 2016 году
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что наберет больше голосов выборщиков на выборах 3 ноября, чем в 2016 году. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:57
2020-11-03T18:57
2020-11-03T18:58
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582778542_0:95:3070:1823_1400x0_80_0_0_e91c22fe9292e18dd8e4943b169a0257.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что наберет больше голосов выборщиков на выборах 3 ноября, чем в 2016 году.По его словам, люди ценят проделанную его администрацией работу.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Голосование проводится по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582778542_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_5a7d4e2c0731eef45bb74a8e902f82ac.jpg
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
2020-11-03T18:57
true
PT2M51S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире