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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/tramp-1582892162.html
Трамп уверен, что наберет больше голосов выборщиков, чем в 2016 году
Трамп уверен, что наберет больше голосов выборщиков, чем в 2016 году
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что наберет больше голосов выборщиков на выборах 3 ноября, чем в 2016 году. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T18:57
2020-11-03T18:58
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что наберет больше голосов выборщиков на выборах 3 ноября, чем в 2016 году.По его словам, люди ценят проделанную его администрацией работу.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.Голосование проводится по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Основная борьба за пост президента США развернулась между действующим лидером Дональдом Трампом и бывшим вице-президентом Джо Байденом. Оба кандидата — личности незаурядные и совершенно непохожие. Объединяет их только здоровый образ жизни — Трамп и Байден не пьют и не курят. Сравнение достижений и предвыборных программ главных претендентов на овальный кабинет Белого дома — в видеоинфографике Ria.ru.
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп уверен, что наберет больше голосов выборщиков, чем в 2016 году

18:57 03.11.2020 (обновлено: 18:58 03.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что наберет больше голосов выборщиков на выборах 3 ноября, чем в 2016 году.

"В прошлый раз моя цифра была 306… И это было большое число. Думаю, мы его превзойдем", - сказал Трамп во вторник в эфире телеканала Fox News.

По его словам, люди ценят проделанную его администрацией работу.
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Голосование проводится по двухступенчатой системе. Сначала избиратели каждого штата голосуют за кандидатов в президенты. Победивший кандидат получает всех выборщиков от данного штата. Число выборщиков равно числу округов конгресса в штате. Всего выборщиков 538 по числу членов конгресса. Именно выборщики и избирают затем президента (в этом году голосование назначено на 14 декабря). Для победы необходимо набрать 270 голосов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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