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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201103/tramp-1582849485.html
Британский бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа
Британский бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа
Бизнесмен и бывший банкир из Великобритании поставил пять миллионов долларов на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах, что может быть... РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T15:37
2020-11-03T15:37
выборы президента сша — 2020
карибское море
дональд трамп
джо байден
великобритания
кюрасао
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и бывший банкир из Великобритании поставил пять миллионов долларов на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах, что может быть крупнейшей политической ставкой в мире, сообщает газета Sun.Сообщается, что британец сделал ставку, воспользовавшись услугами частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море, предварительно проконсультировавшись с экспертами. В случае победы Трампа на выборах, британский бизнесмен может получить почти 15 миллионов долларов."Распространилась молва об этой ставке, и мы думаем, что это крупнейшая (ставка), когда-либо сделанная в сфере политики", - рассказал газете источник в отрасли ставок.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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карибское море
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карибское море, дональд трамп, джо байден, великобритания, кюрасао, в мире

Британский бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа

15:37 03.11.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и бывший банкир из Великобритании поставил пять миллионов долларов на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах, что может быть крупнейшей политической ставкой в мире, сообщает газета Sun.
Сообщается, что британец сделал ставку, воспользовавшись услугами частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море, предварительно проконсультировавшись с экспертами. В случае победы Трампа на выборах, британский бизнесмен может получить почти 15 миллионов долларов.
"Распространилась молва об этой ставке, и мы думаем, что это крупнейшая (ставка), когда-либо сделанная в сфере политики", - рассказал газете источник в отрасли ставок.
Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Выборы президента США — 2020Карибское мореДональд ТрампДжо БайденВеликобританияКюрасаоВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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