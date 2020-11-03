https://ria.ru/20201103/tramp-1582849485.html

Британский бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа

Британский бизнесмен поставил рекордную сумму на победу Трампа

Бизнесмен и бывший банкир из Великобритании поставил пять миллионов долларов на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах, что может быть... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T15:37

2020-11-03T15:37

2020-11-03T15:37

выборы президента сша — 2020

карибское море

дональд трамп

джо байден

великобритания

кюрасао

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Бизнесмен и бывший банкир из Великобритании поставил пять миллионов долларов на победу действующего президента США Дональда Трампа на выборах, что может быть крупнейшей политической ставкой в мире, сообщает газета Sun.Сообщается, что британец сделал ставку, воспользовавшись услугами частных букмекеров на острове Кюрасао в Карибском море, предварительно проконсультировавшись с экспертами. В случае победы Трампа на выборах, британский бизнесмен может получить почти 15 миллионов долларов."Распространилась молва об этой ставке, и мы думаем, что это крупнейшая (ставка), когда-либо сделанная в сфере политики", - рассказал газете источник в отрасли ставок.Выборы в США проходят 3 ноября. Соперниками на президентских выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

карибское море

великобритания

кюрасао

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карибское море, дональд трамп, джо байден, великобритания, кюрасао, в мире