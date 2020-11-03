https://ria.ru/20201103/tramp-1582760844.html

Трамп прокомментировал теракт в Вене

Трамп прокомментировал теракт в Вене

Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей в Вене стрельбой заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться, Вашингтон поддерживает Австрию,... РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T08:03

2020-11-03T08:03

2020-11-03T08:03

теракт в вене

себастьян курц

дональд трамп

ницца

вашингтон (город)

сша

в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в связи с произошедшей в Вене стрельбой заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться, Вашингтон поддерживает Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами."Наши молитвы с жителями Вены после очередного подлого террористического акта в Европе. Эти злонамеренные нападения на невинных людей должны прекратиться. США поддерживают Австрию, Францию и всю Европу в борьбе с террористами, включая радикальных исламских террористов", - написал Трамп в Twitter.В понедельник в центре Вены группа неизвестных совершила серию нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. По данным правоохранителей, один нападавший нейтрализован, как минимум еще одного нападавшего ищут. Мэр Вены заявил, что пострадали не менее 15 человек, семь из них получили серьезные ранения и находятся в больницах. Он же сообщил о двух погибших, при этом в МВД говорили, что речь идет о "нескольких погибших", не приводя точных данных.В минувший четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам во французской Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.

https://ria.ru/20201103/vena-1582755890.html

ницца

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T08:03 true PT1M34S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, дональд трамп, ницца, вашингтон (город), сша, в мире