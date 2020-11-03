https://ria.ru/20201103/tesla-boy-1582656233.html

Участники Tesla Boy представили в Сети клип на трек "Прогулка"

Участники Tesla Boy представили в Сети клип на трек "Прогулка"

Участники российской электропоп-группы Tesla Boy опубликовали на YouTube клип на трек "Прогулка", записанный с певицей Сабриной (Сабрина Багирова). РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T02:03

2020-11-03T02:03

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Участники российской электропоп-группы Tesla Boy опубликовали на YouTube клип на трек "Прогулка", записанный с певицей Сабриной (Сабрина Багирова). В атмосферном ролике, созданном Родионом Макаровым, фронтмен группы Антон Севидов и Сабрина гуляют по солнечным улицам Москвы и наслаждаются жизнью. "Зачем спешить и куда?" – задают риторический вопрос музыканты. В комментариях зрители поблагодарили Севидова за эту работу – оказалось, что многие давно ждали релиз "Прогулки": "Какой кайф! Пошлись по моим самым любимым местам. Голос Сабрины – это любовь", – написала Ta Nya; "Ждала эту песню. Наконец-то", – подчеркнула Madooo M; "Антон и Сабрина, спасибо за прекрасные строки и великолепное исполнение!" – присоединился к обсуждению Viktor Miller.В апреле у Tesla Boy вышел первый русскоязычный альбом "Андропов", вдохновленный советской эпохой: архитектурой того времени и длинными проспектами, переходящими в спальные районы.

https://ria.ru/20200523/1571862441.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, youtube, москва