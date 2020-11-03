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МИД призвал коллективно противостоять терроризму
МИД призвал коллективно противостоять терроризму
Россия после теракта в Вене призывает к коллективным усилиям по противодействию терроризму. РИА Новости, 03.11.2020
2020-11-03T12:29
2020-11-03T12:52
мария захарова
себастьян курц
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
владимир путин
австрия
вена
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия после теракта в Вене призывает к коллективным усилиям по противодействию терроризму."Эта тема, которую Россия поднимала и поднимает много лет, а именно, объединение усилий в борьбе с террористической угрозой", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она напомнила, что российская сторона говорила об этом "многократно на площадках ООН, СБ, ГА, говорили, выступая на международных форумах, говорили на самом высоком уровне". Захарова добавила, что говорил об этом президент России Владимир Путин, "часто эта тема звучала в выступлении министра иностранных дел России, представителей нашего правительства, компетентных органов".Захарова подчеркнула, что пока рано делать выводы, почему в качестве объекта атаки выбрана именно Вена. "Думаю, что здесь никакие первичные и поверхностные суждения неуместны, необходимо расследование, чем сейчас и занимаются компетентные органы Австрии", - сказала официальный представитель МИД РФ.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html
австрия
вена
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60
Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей
В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло.
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мария захарова, себастьян курц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, австрия, вена, в мире

МИД призвал коллективно противостоять терроризму

12:29 03.11.2020 (обновлено: 12:52 03.11.2020)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия после теракта в Вене призывает к коллективным усилиям по противодействию терроризму.
"Эта тема, которую Россия поднимала и поднимает много лет, а именно, объединение усилий в борьбе с террористической угрозой", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она напомнила, что российская сторона говорила об этом "многократно на площадках ООН, СБ, ГА, говорили, выступая на международных форумах, говорили на самом высоком уровне". Захарова добавила, что говорил об этом президент России Владимир Путин, "часто эта тема звучала в выступлении министра иностранных дел России, представителей нашего правительства, компетентных органов".

"Мы исходим из того, что к этой проблеме нужно относится коллективно, искать коллективные пути выхода и только в таком формате возможно достижение результата самого эффективного, того самого, которого все ожидают, а именно, бескомпромиссная борьба с международным терроризмом", - заключила она.

Захарова подчеркнула, что пока рано делать выводы, почему в качестве объекта атаки выбрана именно Вена. "Думаю, что здесь никакие первичные и поверхностные суждения неуместны, необходимо расследование, чем сейчас и занимаются компетентные органы Австрии", - сказала официальный представитель МИД РФ.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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