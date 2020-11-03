МИД призвал коллективно противостоять терроризму
12:29 03.11.2020 (обновлено: 12:52 03.11.2020)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия после теракта в Вене призывает к коллективным усилиям по противодействию терроризму.
"Эта тема, которую Россия поднимала и поднимает много лет, а именно, объединение усилий в борьбе с террористической угрозой", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Она напомнила, что российская сторона говорила об этом "многократно на площадках ООН, СБ, ГА, говорили, выступая на международных форумах, говорили на самом высоком уровне". Захарова добавила, что говорил об этом президент России Владимир Путин, "часто эта тема звучала в выступлении министра иностранных дел России, представителей нашего правительства, компетентных органов".
"Мы исходим из того, что к этой проблеме нужно относится коллективно, искать коллективные пути выхода и только в таком формате возможно достижение результата самого эффективного, того самого, которого все ожидают, а именно, бескомпромиссная борьба с международным терроризмом", - заключила она.
Захарова подчеркнула, что пока рано делать выводы, почему в качестве объекта атаки выбрана именно Вена. "Думаю, что здесь никакие первичные и поверхностные суждения неуместны, необходимо расследование, чем сейчас и занимаются компетентные органы Австрии", - сказала официальный представитель МИД РФ.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Вчера, 02:18Теракты в Европе в 2018-2020 годах