https://ria.ru/20201103/terrorizm-1582808241.html

МИД призвал коллективно противостоять терроризму

МИД призвал коллективно противостоять терроризму

Россия после теракта в Вене призывает к коллективным усилиям по противодействию терроризму. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T12:29

2020-11-03T12:29

2020-11-03T12:52

мария захарова

себастьян курц

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

австрия

вена

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1581067563_0:0:3156:1775_1400x0_80_0_0_0a7e16dee6b459e602a3a6dcb2217227.jpg

МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Россия после теракта в Вене призывает к коллективным усилиям по противодействию терроризму."Эта тема, которую Россия поднимала и поднимает много лет, а именно, объединение усилий в борьбе с террористической угрозой", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".Она напомнила, что российская сторона говорила об этом "многократно на площадках ООН, СБ, ГА, говорили, выступая на международных форумах, говорили на самом высоком уровне". Захарова добавила, что говорил об этом президент России Владимир Путин, "часто эта тема звучала в выступлении министра иностранных дел России, представителей нашего правительства, компетентных органов".Захарова подчеркнула, что пока рано делать выводы, почему в качестве объекта атаки выбрана именно Вена. "Думаю, что здесь никакие первичные и поверхностные суждения неуместны, необходимо расследование, чем сейчас и занимаются компетентные органы Австрии", - сказала официальный представитель МИД РФ.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что нападавший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/terakty-1582749580.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Стрельба в Вене. Кадры из соцсетей В соцсетях опубликованы видео из Вены, где неизвестные атаковали несколько локаций. По меньшей мере семь человек погибло. 2020-11-03T12:29 true PT1M34S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, себастьян курц, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, австрия, вена, в мире