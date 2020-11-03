Террорист в Вене имел при себе огнестрельное оружие и мачете
14:53 03.11.2020 (обновлено: 14:54 03.11.2020)
"У него был муляж пояса со взрывчаткой, он был вооружен автоматическим длинноствольным огнестрельным оружием, а также ручным огнестрельным оружием и мачете, чтобы совершить это отвратительное нападение на невинных граждан", - заявил Нехаммер.
#РИА_Видео— РИА Новости (@rianru) November 3, 2020
Вчера в Вене произошла серия нападений. Одним из объектов атаки стала синагога. Погибли четыре человека, 18 ранены. Одного из нападавших ликвидировали, остальным удалось сбежать, сейчас их ищут. Канцлер Австрии назвал произошедшее терактом. В стране объявлен траур pic.twitter.com/TNUVeLWBt0
Глава МВД также подтвердил, что перед терактом злоумышленник опубликовал у себя в Instagram-профиле фото с оружием.
Преступник имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии. По данным телеканала, министерство внутренних дел Северной Македонии сотрудничает с Австрией в связи с терактом. Австрийская полиция запросила сотрудничество через Европол.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлеру Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.