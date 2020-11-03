https://ria.ru/20201103/terrorist-1582841956.html

Террорист в Вене имел при себе огнестрельное оружие и мачете

Террорист в Вене имел при себе огнестрельное оружие и мачете

Преступник, устроивший теракт в центре Вены, был вооружен огнестрельным оружием и мачете, сообщил телеканал ORF со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера. РИА Новости, 03.11.2020

2020-11-03T14:53

2020-11-03T14:53

2020-11-03T14:54

терроризм

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в мире

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Преступник, устроивший теракт в центре Вены, был вооружен огнестрельным оружием и мачете, сообщил телеканал ORF со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера."У него был муляж пояса со взрывчаткой, он был вооружен автоматическим длинноствольным огнестрельным оружием, а также ручным огнестрельным оружием и мачете, чтобы совершить это отвратительное нападение на невинных граждан", - заявил Нехаммер.Глава МВД также подтвердил, что перед терактом злоумышленник опубликовал у себя в Instagram-профиле фото с оружием.Преступник имел двойное гражданство Австрии и Северной Македонии. По данным телеканала, министерство внутренних дел Северной Македонии сотрудничает с Австрией в связи с терактом. Австрийская полиция запросила сотрудничество через Европол.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлеру Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли четыре человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут.

https://ria.ru/20201103/spetssluzhby-1582794702.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

терроризм, теракт в вене, европол, австрия, вена, в мире